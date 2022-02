Gevgelija (Macédoine) (AFP). Grèce: 1.500 migrants qui étaient dans un no man's land pénètrent sans encombre en Macédoine

Plus de 1.500 migrants, surtout des Syriens, qui étaient bloqués dans un no man?s land à la frontière greco-macédonienne ont pénétré sans encombre samedi en début de soirée en Macédoine, a rapporté un journaliste de l?AFP. Les policiers macédoniens, qui dans la journée avaient tenté d?empêcher sans succès -- à coups de matraque et en lançant des grenades assourdissantes --, une première vague d?un millier de réfugiés d?y pénétrer, étaient toujours sur place mais n?ont pas réagi, selon la même source, lorsque les clandestins qui souhaitent parvenir en Europe occidentale sont passés.

