Paris (AFP). Delphine Ernotte prend la barre du paquebot France Télévisions

France Télévisions, navire amiral de l'audiovisuel public, s'apprête à accueillir fin août sa nouvelle capitaine : Delphine Ernotte, novice des médias mais patronne d'Orange France, va devoir relever de nombreux défis, en particulier le rajeunissement de l'audience. Bien qu'elle devient officiellement présidente de France Télévisions pour 5 ans à partir du samedi 22 août, sa passation de pouvoir avec Rémy Pflimlin, l'actuel PDG, aura lieu le lundi 24 au matin. Les deux dirigeants réuniront une centaine de cadres, de l'ancienne et de la nouvelle équipe. Rémy Pflimlin fera ses adieux (avant de rejoindre le Conseil d'Etat) et Delphine Ernotte, première femme à ce poste, s'exprimera à huis clos. "Ils se parlent régulièrement dans un climat très détendu et constructif", affirme à l'AFP un responsable de France Télévisions. Manager reconnue et pur produit d'Orange où elle a fait toute sa carrière, Delphine Ernotte (49 ans) compte s'adresser la première semaine aux salariés avant de s'exprimer devant les médias, explique-t-on dans son entourage. Elle a profité des quatre mois de tuilage pour prendre contact avec l'entreprise et ses dirigeants et a choisi ses équipes jusqu'à fin juillet avant quelques jours de vacances. Si les principaux noms sont sortis dans la presse - Michel Field à la tête de France 5, Vincent Meslet (Arte) pour France 2, Caroline Got (groupe TF1) en charge des programmes et de la stratégie - Delphine Ernotte est restée muette. Sa désignation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le 23 avril, a fait polémique. Outre la procédure de nomination, vivement critiquée pour son opacité, plusieurs plaintes et recours au Conseil d'Etat de syndicats ou de candidats malheureux ont été déposés. La majorité des plaignants ont été déboutés et l'horizon de la rentrée semble dégagé, estiment les proches de Delphine Ernotte, en référence aux bonnes audiences des cinq chaînes de France Télévisions. A l'inverse, TF1, principale concurrente privée, vient de réaliser le plus mauvais score de son histoire en juillet, bien qu'elle soit toujours leader. - Cure d'amaigrissement - Mais la nouvelle patronne du groupe aux 10.000 salariés aura fort à faire. Dans un contexte budgétaire contraint, elle est attendue au tournant par les syndicats. Et ses premiers pas seront scrutés par le microcosme médiatique, les multiples lobbies (cinéma, producteurs) et les nombreuses tutelles de France Télévisions (CSA, ministère de la Culture, parlementaires ou Cour des Comptes, qui doit publier un rapport à la rentrée). Concernant les programmes, la grille de rentrée a été choisie par l'équipe sortante et il lui sera difficile d'imprimer sa marque rapidement. "Elle va tourner le volant le 22 août et le bateau va bouger fin décembre ! Elle devra se couler dans le moule et jouer la continuité", analyse Pascal Lechevallier, consultant médias. Pour Marie-France Chambat-Houillon, maîtresse de conférences à Paris 3 et spécialiste de la télévision, "Delphine Ernotte devra, avant tout, repenser véritablement ce qu'est un service public". "C'est à dire, ne pas être au service du public mais des publics et ne pas vouloir plaire à tous, tout le temps, mais chercher à leur plaire sur une semaine, par exemple". "L'autre objectif, qui est un serpent de mer, c'est de rajeunir l'audience", juge le sémiologue des médias François Jost. "La vraie question n'est pas si les programmes sont adaptés aux jeunes mais si la TV leur est encore adaptée", relève-t-il à propos de la révolution des usages dans les médias. A une semaine de l'arrivée de la nouvelle présidente, "la principale, question c'est de savoir si elle est là pour construire et développer ou pour mettre en place une politique d'austérité à tous les étages ? Dans ce cas-là, ça se passera mal", prévient Marc Chauvelot, élu CGT de France Télévisions. Le groupe, entre dotations publiques en baisse (moins 300 millions d'euros à l'horizon 2015) et réduction d'effectifs (un plan de départs volontaires portant sur 340 postes dont près de 80% déjà actés) est engagé dans une cure d'amaigrissement depuis plusieurs années. Ses pertes devraient atteindre à la fin de l'année 10 millions d'euros, au lieu des 5 millions prévus.

