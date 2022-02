Une collision entre trois voitures s'est produite sur l'A132 sur la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains. L'A132 est l'autoroute qui relie Deauville à l'A13 et Pont-L'Evêque. Onze personnes étaient impliquées. Bilan : sept blessés légers et un grave qui a été transporté au CHU de Caen. Les sept autre blessés ont été transférés à Criquebeuf et Lisieux.