L'été des grands travaux au lycée Val-de-Seine à Grand-Quevilly

La lycée général, technologique et professionnel Val-de-Seine, à Grand-Quevilly, achève sa mue estivale. Outre l'espace self réaménagé avec une zone pour Personnes à Mobilité Réduite et le pôle arts plastique restructuré, le lycée dirigé par Guy François a entièrement rénové la laverie de la cantine.

Considérablement agrandie, cette dernière va désormais permettre aux élèves de faire du tri sélectif à la fin de leur repas. La livraison est prévue le 22 octobre prochain. Les élèves feront donc sans à la rentrée. Le chantier, financé par la Région, coûte à cette dernière 630 000 €.