Athènes (AFP). La Grèce a remboursé 3,4 mds d'euros à la BCE

La Grèce a remboursé jeudi 3,4 milliards d'euros à la Banque centrale européenne, après l'approbation mercredi par les ministres des Finances de la zone euro du déblocage immédiat d'une tranche d'aide de 23 milliards d'euros au pays, a-t-on appris de source proche du gouvernement. La somme, composée de 3,2 milliards d'euros de principal et de 200 millions d'intérêts a été versée en début de matinée, ainsi que 7,16 milliards d'euros destinés à rembourser un prêt-relais accordé le mois dernier au pays par les créanciers (UE, BCE, FMI, Mécanisme européen de stabilité), ce qui lui avait permis d'honorer un premier paiement à la BCE et de rembourser des arriérés dus au FMI. Mercredi soir, les ministres des Finances de la zone euro ont approuvé le déblocage d'une première tranche de l'aide à la Grèce, d'un montant de 26 milliards d'euros, sur les 86 au total du plan d'aide, dont 23 immédiatement. La somme se décompose en 10 milliards d'euros qui devront être placés sur un compte bloqué, destiné à renflouer les banques grecques. Les 13 autres milliards ont déjà été largement utilisés jeudi matin. Le reste servira notamment le mois prochain, pour rembourser plus de 1,5 milliard d'euros dus au FMI en septembre, en quatre échéances. Quant aux trois milliards restants, sur les 26, ils seront versés "avant fin novembre" a précisé mercredi le MES, au vu de l'état de mise en ?uvre des réformes promises par Athènes en échange de l'aide financière reçue.

