Paris (AFP). Palmarès des hôpitaux 2015 : Lille et Toulouse toujours en tête

Les CHU de Lille (1er) et Toulouse (2e) arrivent à nouveau en tête de la 18e édition du palmarès des 50 meilleurs hôpitaux publics étudiés pour la qualité de leurs spécialités médicales ou chirurgicales, publié jeudi dans le Point qui introduit cette année la prise en charge de la boulimie et de l'anorexie. Depuis plusieurs années déjà, ces deux établissements caracolent en tête du tableau complété par un palmarès des 50 meilleures cliniques privées. Suivent le CHU de Bordeaux (3e), les hôpitaux universitaires de Strasbourg (4e), l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris (5e qui remonte), les CHU de Montpellier (6e), de Tours (7e), de Nantes (8e) Rennes (9e) et de Nancy (10e en hausse). Le Centre hospitalier universitaire de La Réunion fait pour la première fois son entrée dans ce palmarès à la 43e place. Pour figurer au classement final de ce palmarès indépendant, un établissement doit fournir un service médical et chirurgical complet. Les établissements spécialisés en sont donc écartés, mais apparaissent dans les classements spécifiques (cancers, maladies infantiles). Côté cliniques, le centre hospitalier privé Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) remporte encore la palme suivi de l'hôpital privé Jean-Mermoz de Lyon dans ce classement où n'apparaît aucun établissement de Paris intramuros. Les classements thématiques couvrent comme l'an dernier un large éventail de soins (varices, cancers, accidents vasculaires cérébraux-AVC, chirurgie de l'oeil - cataracte, myopie, rétine -, chirurgie de l'obésité, des artères, de la colonne vertébrale, urgences traumatologiques, traumatologie de la face, pédiatrie, pneumologie, maladies infectieuses). Le magazine qui avait établi l'an dernier un premier classement des établissements recevant des personnes souffrant de troubles mentaux - avec l'hôpital Sainte-Anne (Paris) en tête des 50 meilleurs hôpitaux pour le traitement des dépressions et de la schizophrénie-, l'enrichit d'un volet sur les troubles de conduites alimentaires dont 600.000 jeunes souffriraient en France. Dans un article d'accompagnement, François Malye et Jérôme Vincent, à l'origine du palmarès et co-auteurs du dossier, avec Catherine Lagrange, relèvent la longue "attente pour accéder à des consultations pouvant atteindre plusieurs mois", alors que "trop de patients meurent dans leur coin", selon le Dr Sophie Criquillion (Sainte-Anne, Paris). Le CHU de Nantes se trouve en tête des 30 meilleurs établissements publics prenant en charge ces troubles du comportements alimentaires (anorexie ou boulimie). Suivi de l'hôpital Sainte-Anne et du CHU de Saint-Etienne (Loire). Musicothérapie, sophrologie, activités physiques, massages, voire balnéothérapie, peuvent entre autres accompagner le suivi psychiatrique des patients. Par ailleurs, l'hebdomadaire se penche sur la "sismothérapie" ou "l'incroyable revanche des électrochocs" pour traiter des troubles sévères résistant aux traitements habituels.

