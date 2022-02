Paris (AFP). Important incendie à la Cité des sciences à Paris, deux pompiers légèrement blessés

Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi à la Cité des sciences, dans le nord-est de Paris, pour une raison encore inconnue, mobilisant 120 pompiers et une trentaine d'engins, et deux pompiers ont été légèrement blessés, a-t-on appris auprès des pompiers. Les pompiers ont été appelés à 2h30 du matin. Quelque 10.000 mètres carrés étaient touchés par le feu et les fumées peu avant 7 heures, dans l'un des bâtiments qui était en travaux, et les pompiers travaillent dans des conditions difficiles en raison notamment de la taille de l'incendie et de la chaleur, a précisé à l'AFP le commandant Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris.

