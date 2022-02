Paris (AFP). Porc: la Cooperl veut discuter avec les responsables du MPB avant un éventuel retour

La Cooperl demande de discuter "dans le cadre de relations normales" avec le président du Marché du port breton (MPB) pour retourner au cadran que la coopérative a quitté le 10 août, a indiqué mardi son président Patrice Drillet. "Notre retour au marché se discutera dans le cadre de relations normales qu'on doit avoir avec le marché au cadran (). On attend de son président une convocation ou plutôt invitation (). Nous ne reviendrons pas tant que les discussions au marché n'auront pas eu lieu et qu'on ne sera pas tombés (d')accord. Mais je ne désespère pas", a déclaré M. Drillet à Paris à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. "Se retirer du marché, pour nous, ce n'était pas une décision politique, c'était une décision économique", a-t-il poursuivi. "Aujourd'hui, le prix au cadran, 1,40 (1,40 euros le kg) ne nous gêne pas", a-t-il poursuivi, soulignant que c'est le prix dont les producteurs "ont besoin". "Mais le problème c'est comment être compétitif avec un porc à 1,40 euro quand 50% du marché de l'industrie agroalimentaire est exposé directement à nos compétiteurs européens?", s'est-il interrogé. Le marché du porc breton (MPB) de Plérin, référence nationale pour les prix, a repris mardi sa cotation après huit jours de suspension, mais sans Cooperl ni Bigard. Le prix de référence du porc y a diminué d'un peu plus d'un centime, à 1,389 contre 1,40 euro, et 32% des cochons mis en vente sont restés invendus, car Cooperl et Bigard représentent habituellement près d'un tiers des achats. Ces deux coopératives ont refusé le 10 août le prix préconisé de 1,40 euro le kg. Jeudi sera le prochain jour de cotation.

