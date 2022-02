Pékin (AFP). Explosion de Tianjin: l'opacité entretenue par les autorités nourrit la suspicion

La gestion des déflagrations de Tianjin présente la plupart des caractéristiques habituelles de la réaction de Pékin face aux catastrophes: le débat est étouffé, les autorités jouent la dissimulation et des médias soigneusement sélectionnés sont voués aux gémonies. Avec des effets contreproductifs, estiment des analystes, qui notent moins de transparence que lors de précédents désastres, et de possibles conflits aux plus haut niveaux du pouvoir. Les explosions survenues le 12 août dans un entrepôt de produits chimiques ont fait 114 victimes. Les risques d'une contamination de grande ampleur ne sont pas écartés. Les autorités centrales ont l'habitude d'insister sur le caractère local des catastrophes, soulignant les responsabilités individuelles plutôt que la responsabilité du système de gouvernance. Sur internet, la moindre critique est rapidement supprimée. Pékin a puni 50 sites web et 360 comptes sur les réseaux sociaux pour avoir "répandu des rumeurs". Mais les autorités ont été critiquées sur internet pour ne pas avoir donné de détails sur l'explosion, et sur la nature des produits présents. "La transparence des informations n'a pas été satisfaisante", estime Joseph Cheng, ancien professeur de sciences politiques à l'université de la ville de Hong Kong. "Les catastrophes d'origine humaine comme l'explosion de Tianjin montrent que la société n'est pas bien gérée, parce que les règles de sécurité ne sont pas appliquées et la corruption est endémique". - Délai "étrange" - La Chine a aussi été régulièrement confrontée à des catastrophes naturelles ces dernières années et l'ancien Premier ministre Wen Jiabao avait initié la tradition de se rendre rapidement sur le terrain pour signifier l'implication du gouvernement. Son successeur, l'actuel Premier ministre Li Keqiang, l'avait imité mais cette fois-ci, il ne s'est rendu sur place que quatre jours après. Un délai "très étrange" pour Willy Lam, professeur de sciences politiques à l'université chinoise de Hong Kong. "Que ce soit pour des catastrophes naturelles ou des accidents humains, on avait l'habitude de voir "Grand-père Wen" (Jiabao) sur les lieux sous 48 heures", remarque-t-il. Lorsqu'un ferry avait chaviré en juin dernier, faisant 442 victimes, Li s'était précipité sur place dès le deuxième jour après l'accident. Quand un tremblement de terre avait fait plus de 600 morts en août dernier, sa visite de plusieurs jours sur le terrain avait été copieusement relayée par les médias d'Etat. "Ce délai laisse penser qu'il y a des divisions au sommet quant à celui qui devrait démissionner". "Aujourd'hui la plupart des dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités, parce qu'ils ont peur de perdre leur poste", accusait un utilisateur du site de microblog Weibo. - Répondre ou non de ses actes -

