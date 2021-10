Idées loisirs Normandie : Week-end du 12 Mars

Retrouvez chaque samedi matin les bons plans sorties du week-end dans "les bons week-ends" entre 7h et 12h. Cette semaine, retrouvez Nolwenn pour des Interviews en direct "ça se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25 et 11h25 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45 et 11h45.