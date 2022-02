Coutances accueille les meilleurs archers français

Cette manifestation nationale accueille les meilleurs archers "arc à poulies" de France avec la présence d’archers membres de l’équipe de France, de retour du Championnat du Monde à Copenhague et de la 2ème manche du la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment en Pologne.

3 compétitions sont au programme:

Le championnat de France « scratch » individuel Hommes et Femmes :

En individuel « scratch », l’épreuve peut servir de préparation et éventuellement de sélection pour les équipes de France. Elle permet de décerner le titre de champion de France Hommes Arc à Poulies et de Championne de France Femmes Arc à Poulies.



Le championnat de France Double Mixte Arc à poulies

L’épreuve de double mixte est devenue une épreuve à part entière du championnat. Les paires sont constituées à l’issue des qualifications avec le meilleur score masculin et féminin de chaque club et s’affrontent pour se voir décerner le titre de champions de France Double Mixte Arc à Poulie.



La 3ème et dernière manche du championnat de France par équipe de club de DNAP.

L’épreuve par équipe sert de référence au classement final de la DNAP, il permet de décerner le titre de Champion de France des clubs de DNAP qui s’effectue en 3 manches.

Le Championnat de France par équipe de clubs de DNAP est une vitrine nationale du tir à l’arc à Poulies.

Pratiqué par plus de 100 nations, le tir se dispute sur terrain plat.

Les cibles ont une dimension de 80 cm de diamètre, réduits à 6 zones points de 3

couleurs différentes (jaune au centre, rouge, bleu).

Les tirs de qualification se déroulent sur un format de 2 séries 36 flèches à une distance de 50 mètres, soit un cumul de 720 points maximum.

Les matchs éliminatoires et finales se déroulent quant à eux sur un cumul de points sur 15 flèches (150 points).