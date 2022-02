Revivez les meilleurs moments de Caen-Toulouse dans le best of ci-dessous, avec Sylvain Letouzé et Maxence Gorrréguès aux commentaires. Il s'agissait là du 102e match du Stade Malherbe commenté en direct sur Tendance Ouest. Et pour bien démarrer la saison, quoi de mieux qu'une victoire ? Damien Da Silva a délivré tout un stade à la 70e minute de jeu sur une belle tête, sigant la seule réalisation de la renconte (1-0).

Le prochain match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest : CAEN-LYON, samedi 29 août à 17h.