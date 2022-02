Des agriculteurs manchois de nouveau mobilisés en ce début de semaine

La FDSEA et les Jeunes agriculteurs de la Manche annoncent des opérations de contrôle de l’origine de la viande, dans les grandes surfaces de la Manche. L’occasion de relever les prix sur une liste de produits spécifiques mais aussi d'interroger les directeurs de supermarché sur l’étiquetage des produits. Les manifestants opéreront aujourd'hui dans les secteurs de Saint-Lô, Valognes et Cherbourg. Ils seront demain à partir de 10h30 à Coutances, à 10h45 à Avranches, puis à partir de 14h à Mortain. "Notre objectif est clair : connaitre qui joue au poker menteur entre la transformation et la distribution", expliquent-ils.