Beyrouth (AFP). Syrie: 82 morts dans des raids du régime, l'opposition dénonce un massacre

Au moins 82 personnes, en majorité des civils, ont été tués dimanche par des frappes aériennes du régime de Bachar al-Assad sur un fief rebelle près de Damas, la coalition de l'opposition en exil dénonçant un "massacre". Cette attaque, qui a fait également 250 blessés, survient en pleine visite à Damas du responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires. Un photographe de l'AFP sur place a décrit l'attaque comme étant la pire qu'il ait couverte à Douma, une ville située dans la région de la Ghouta orientale, principal fief des rebelles dans la province de Damas assiégé et régulièrement pilonné par les forces du régime. Il a décrit des habitants affolés emmenant dans un hôpital de fortune un grand nombre de blessés qui, faute de place, devaient parfois être soignés à même le sol. Le sol était recouvert par endroits de dizaines de cadavres alignés. Des enfants ensanglantés criaient. Une vidéo mise en ligne dimanche par des militants montre une scène de dévastation à un carrefour où l'on peut voir des véhicules calcinés au milieu des gravats. Plusieurs façades d'immeubles se sont effondrées. L'armée de l'air a frappé Douma, une ville située à 13 km au nord-est de Damas et presque quotidiennement meurtrie par des raids aériens, principale arme du régime contre les insurgés. "Le régime a frappé six fois sur un marché populaire dans le centre de Douma et quatre fois dans les environs. Il y au moins 82 morts et plus de 250 blessés", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG qui dispose d'un large réseau de sources à travers la Syrie. "Après la première frappe, les gens se sont rassemblés et les autres frappes ont suivi", a-t-il expliqué, précisant que de nombreux blessés se trouvaient dans un état grave. "Il s'agit d'un massacre délibéré", a affirmé M. Abdel Rahmane, précisant que la majeure partie des victimes sont des civils. "Assad commet un nouveau massacre à Douma, en visant un marché bondé", a dénoncé pour sa part la Coalition de l'opposition syrienne en exil sur Twitter. - 'Crimes de guerre' - Mercredi, un rapport d'Amnesty international avait accusé le gouvernement syrien de commettre des "crimes de guerre" dans cette région, parlant d'"attaques directes, aveugles et disproportionnées". Les frappes de dimanche coïncident avec la visite du patron des affaires humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, sa première en Syrie. Arrivé samedi, M. O'Brien a affirmé qu'il venait "évaluer les besoins du peuple syrien afin de lui offrir de l'aide humanitaire", selon la traduction en arabe de l'agence officielle syrienne Sana. M. O'Brien avait souligné samedi sur Twitter l'engagement des Nations unies à poursuivre leur "soutien aux efforts humanitaires en Syrie", pays qui compte au moins 7,6 millions de déplacés sur son territoire et 422.000 civils assiégés par les belligérants, selon l'ONU. Selon des déclarations rapportées par Sana, le responsable a affiché sa détermination à éviter toute politisation du dossier humanitaire en Syrie, où le conflit entre régime, rebelles, jihadistes et Kurdes a fait plus de 240.000 morts en quatre ans, selon une ONG. Plus de quatre millions de Syriens ont fui le pays depuis 2011.

