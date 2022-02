Islamabad (AFP). Pakistan: huit morts dans un attentat lors d'un meeting d'un ministre provincial

Au moins huit personnes ont été tuées dimanche dans un attentat-suicide lors d'un meeting du ministre de l'Intérieur de la province du Pendjab, la plus peuplée du pays, qui était d'ailleurs prisonnier des décombres, ont annoncé les autorités. Les secouristes tentaient de retrouver des survivants dans l'effondrement du toit de l'édifice où le ministre Shuja Khanzada, s'entretenait avec la population locale, à Shadi Khan, un village situé à environ 70 kilomètres au nord-ouest de la capitale Islamabad. "Jusqu'à présent nous avons toutefois retiré huit corps des débris", a déclaré Zahid Saeed, plus haut responsable du district local. En milieu d'après-midi cet "attentat-suicide", selon les autorités, n'avait toujours pas été revendiqué. Les forces pakistanaises avaient lancé en juin 2014 une offensive dans le nord-ouest du pays contre les talibans du TTP, en lutte contre le gouvernement d'Islamabad et les symboles du pouvoir, et leurs alliés d'Al-Qaïda, ce qui avait permis de réduire le nombre d'attentats des insurgés.

