Rennes (AFP). Alerte enlèvement: un enfant de quatre ans enlevé samedi à Rennes

Un petit garçon, prénommé Rifki, âgé de 4 ans et d'origine comorienne, a été enlevé samedi vers 14H00, place de la mairie à Rennes, selon un avis d'alerte enlèvement diffusé dimanche par le ministère de l'Intérieur. "Il a la peau noire, et les cheveux courts. Il est vêtu d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'un blouson, l'ensemble de couleur noire, et chaussé de baskets rouges et blanches. Il a une casquette avec une tête de mort. Signe particulier: excroissance sur l'oreille droite", selon ce communiqué. "Le suspect, un certain Ahmed, est de couleur noire, 25 ans environ, 1 M 70 , corpulence mince, avec les cheveux en crête, vêtu d'un jean avec un dessin de lion sur la poche arrière et la jambe gauche, et d'un blouson marron à manches courtes", selon ce communiqué. "Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-mêmes. Appelez immédiatement le 0800.358.335 ou envoyez un courriel à ", demande le ministère de l'intérieur.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire