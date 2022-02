Monaco (AFP). Ligue 1: Monaco, tenu en échec par Lille, retrouve ses démons

Monaco, qui n'est pas parvenu à battre Lille (0-0) en match avancé de la 2e journée vendredi à Louis-II, a provisoirement pris la tête de la L1 mais a montré des difficultés à s'imposer à domicile, comme la saison dernière. En 2014-2015, Monaco a perdu un nombre impressionnant de points à domicile (33 marqués seulement, contre 45 pour Lyon, 41 pour Marseille ou Saint-Étienne, par exemple). L'objectif de début de saison était de remédier à ce problème. Face à Lille, Jardim, qui a souvent changé ses hommes de postes et a perdu Kurzawa et Moutinho sur blessure, n'est pas parvenu à ses fins. Le rythme du début de rencontre était pourtant soutenu. Monaco, avec Carrillo préféré à Martial en pointe, poussait. Sur un centre de Kurzawa, la reprise de la tête de Silva passait de peu à côté (1e). Si Lille, et son 4-3-3 avec Boufal et Bauthéac en soutien de Guillaume, ne fermait pas le jeu, les Monégasques demeuraient plus dangereux. Moutinho servait Dirar, auteur d'un bon appel croisé. Le Marocain enchaînait contrôle-frappe du gauche. Enyeama était vigilant (13e). Ensuite, Cavaleiro ne cadrait pas (21e). Puis, le Portugais dédoublait avec Kurzawa, dont le centre ne trouvait pas de receveur (27e). Lille, sans parvenir à se créer d'occasion, opposait un dense impact physique à la vitesse d'exécution de l'équipe de la Principauté. Puis l'intensité diminuait pour atteindre la pause sur un bon 0-0, avec un dernier coup-franc de Moutinho repoussé en corner par Enyeama. - Jardim change tout - Dès la reprise, Kurzawa, touché à la cheville gauche devait sortir. Martial le remplaçait (49e). Jardim remodelait son équipe. Dirar passait latéral droit, Fabinho à gauche, Cavaleiro sur l'aile droite, Martial sur l'aile gauche. Mais Toulalan et les siens avaient du mal à se trouver. Lille en profitait. Subasic devait s'interposer avec brio devant Guillaume (50e). Jardim réagissait encore. El Shaarawy remplaçait Carrillo (56e), en difficulté tout le match. L'Italien prenait le couloir gauche. Martial passait dans l'axe. Peu après, Moutinho se blessait à la cheville droite sur un contact avec Obbadi. Il était remplacé par Wallace (65e). Et une fois encore, Jardim changeait tout. Le Brésilien rentrait dans l'axe de la défense. Raggi passait à gauche, Fabinho, au milieu à la place de Moutinho. Il fallait suivre. Logiquement, Monaco ne proposait plus de continuité, de fluidité dans son jeu. Et lorsque Martial débordait, El Shaarawy manquait de promptitude (63e). Le banc monégasque commençait à s'énerver. Les Lillois, en capacité de tenir le score vierge, ne proposaient plus rien. Après une faute de Boufal sur Fabinho (qui valut, d'abord, une exclusion à Obbadi avant que l'arbitre, M. Millot, ne revienne sur son erreur), Silva frappait le coup-franc que Carvalho reprenait d'une belle tête. Mais Enyeama surgissait à bon escient (76e). C'était la dernière possibilité monégasque dont le jeu se délitait. En fin de match, il fallait d'ailleurs un tacle désespéré de Wallace devant Tallo (88e) pour préserver le score. Sur le corner, une tête de Civelli passait de peu à côté (89e), tout comme la dernière occasion de Meité (90e+3).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire