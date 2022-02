Montréal (AFP). Tennis: Tsonga et Chardy sans problème, Gasquet renonce

Les Français Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy ont obtenu mardi sans grande difficulté leurs sésames pour le deuxième tour du Masters 1000 de Montréal (dur) où leur compatriote Richard Gasquet s'est retiré, malade. Premier tricolore à s'élancer de la journée, Adrian Mannarino a bataillé ferme près de deux heures face à l'Américain Jack Sock. Après avoir perdu le premier set 6-2, il a remporté le suivant sur le même score, avant d'engager un bras de fer en troisième manche, perdu sur le fil 7-5. Vainqueur du tournoi canadien l'année dernière, Tsonga a ensuite pu conclure son match entamé la veille face au Croate Borna Coric, et que la pluie avait interrompu. Jamais inquiété, le Manceau s'est imposé 6-4, 6-4, grâce notamment à 11 aces et à quelques lobs audacieux. "J'ai été particulièrement serein, j'ai été bon sur les moments importants, à chaque fois que j'ai eu des occasions je les ai saisies, c'est une très bonne chose", s'est réjoui le 24e mondial. Il rencontrera au prochain match l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.20 mondial). Quelques minutes avant Tsonga, Jérémy Chardy (49e mondial) s'était également qualifié pour le deuxième tour en sortant Nicolas Mahut, 6-1, 7-5. Le Palois n'avait remporté aucune victoire depuis Roland-Garros, où il avait été éliminé en 8es de finale par Andy Murray. "À moi de me servir de ce match pour continuer dans le tournoi et gagner au prochain tour", a-t-il observé. Battu ce week-end en qualifications par le Letton Ernests Gulbis, Nicolas Mahut avait été appelé au pied levé pour remplacer Richard Gasquet, malade, qui devait initialement affronter Chardy. "Je l'ai appris vraiment au dernier moment: je suis sorti du vestiaire pour aller chercher Richard et en fait j'ai appris qu'il s'était retiré", a raconté Chardy. Il affrontera au prochain tour l'Argentin Leonardo Mayer (34e mondial), tombeur lundi du Coréen Hyeon Chung. - 10.000e ace de Karlovic - Pour son retour sur les courts depuis son triomphe à Wimbledon, le N.1 mondial Novak Djokovic n'a pas tremblé face au Brésilien Thomaz Belluci. Après après remporté le premier set 6-3, il a dû attendre le jeu décisif dans la deuxième manche, remporté 7-6 (7/4), pour écarter son adversaire pugnace. "C'était un match difficile. D'un côté, je suis content d'avoir eu un défi comme ça, ça m'a forcé à bien jouer", a observé le Serbe, triple vainqueur du tournoi canadien (2007, 2011, 2012). Favori du public et tête de série N.8, le Canadien Milos Raonic n'a de son côté pas réussi à faire plier Ivo Karlovic. Le Croate, 23e mondial, s'est imposé 7-6 (7/1), 7-6 (7/1) au terme d'un duel entre spécialistes des services appuyés. Avec 22 aces, contre 12 pour Raonic, Karlovic est devenu le deuxième joueur de l'histoire à passer la barre des 10.000 aces en carrière après son compatriote Goran Ivanisevic. Karlovic a désormais réussi 10.004 aces et doit encore en infliger 179 pour égaler le record d'Ivanisevic (10.183). La météo a par ailleurs forcé la suspension du dernier match de la journée, opposant le N.3 mondial Andy Murray à l'Espagnol Tommy Robredo, alors que les deux hommes étaient à égalité 4-4 dans le premier set.

