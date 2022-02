Lyon (AFP). Transfert: Valbuena à Lyon pour trois saisons

Soucieux de retrouver de la visibilité à un an de l'Euro-2016, Mathieu Valbuena est venu enrichir mardi le secteur offensif de Lyon, qui reçoit un grand renfort pour aborder la chasse au PSG en Ligue 1 et le retour en Ligue des champions. Le "Petit", comme le surnommait affectueusement Eric Gerets à Marseille, met ainsi fin à son court exil russe au Dynamo Moscou en rejoignant l'OL pour un transfert de 5 millions d'euros réglés quasiment comptant et un contrat de trois ans. "C'est le garçon qu'il nous fallait. Je suis très heureux qu'il soit là et je sens que cela va bien se passer", a assuré le président Jean-Michel Aulas en conférence de presse, confiant qu'il avait eu l'idée de le recruter lors du Mondial au Brésil en 2014. Ce retour en France n'est pas anodin pour ce cadre des Bleus (31 ans le 28 septembre, 48 sélections, 7 buts). A dix mois du Championnat d'Europe organisé à la maison, Valbuena pourra bénéficier d'une meilleure exposition qu'en Russie dans un club qui évolue en C1, alors que le Dynamo a été exclu de l'Europa League par l'UEFA au titre du fair-play financier. "Je ne regrette rien du Dynamo Moscou où cela s'est bien passé la première saison mais pour ma deuxième année, les objectifs sportifs n'étaient plus en adéquation avec ce que je voulais. On connaît le niveau de l'OL, qui a réalisé une très bonne saison 2015, se qualifiant aussi pour la Ligue des Champions. Tout cela a été déterminant dans ma réflexion", a dit le meneur de jeu, qui portera le numéro 19. Pour Lyon, privé sur blessure des milieux Clément Grenier (cuisse gauche) et Gueïda Fofana (cheville droite), la venue de Valbuena est une aubaine. L'ancien Marseillais devrait être positionné en pointe haute du losange derrière le duo Fekir-Lacazette dans le 4-4-2 adopté depuis deux ans. De quoi former un trio redoutable en attaque et poser des problèmes de riche à l'entraîneur Hubert Fournier, qui compte aussi d'autres titulaires potentiels dans son effectif comme la recrue Claudio Beauvue ou le Camerounais Clinton Njie. Valbuena, champion de France en 2010 avec l'OM et vainqueur de trois Coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012), n'arrive pourtant pas en terrain conquis à Lyon avec un salaire très élevé, sans doute plus que ceux d'Alexandre Lacazette ou de Nabil Fekir qui viennent de prolonger avec de bonnes revalorisations. A Moscou, il émargeait à près de 6 millions d'euros annuels. - Guerre des ego ? - Lyon peut-il craindre une guerre des ego? D'un point de vue strictement sportif, le danger n'est en tout cas pas à exclure puisque Lacazette et Fekir sont susceptibles de menacer la place de titulaire de Valbuena sur le côté droit de l'équipe de France, même si l'ex-Moscovite possède pour l'instant une nette longueur d'avance en bleu sur ses deux nouveaux coéquipiers. Si l'effectif apprécie plutôt son expérience, l'apport de sa qualité de passe (meilleur passeur de L1 en 2013) et sa précision sur coup de pied arrêté, le joueur, qui marque en revanche peu de buts, devra aussi convaincre le public lyonnais qui le voit comme un joueur estampillé "Marseille" où il a évolué huit ans après avoir été formé à Bordeaux puis brillé à Libourne-Saint-Seurin (National, 2004-2006). Seules des performances de haut niveau pourront effacer les réticences des supporteurs de l'OL. Par le passé, des joueurs issus de clubs "ennemis" comme le gardien Pascal Olmeta ou le défenseur Manuel Amoros, arrivés de l'OM en 1993, ou encore les Stéphanois Grégory Coupet (janvier 1997) et Bafétimbi Gomis (2009) ont su se faire apprécier. "Jouer à Marseille était extraordinaire et je ne renie rien. J'ai toujours eu un comportement professionnel. On sait qu'il y a une rivalité entre l'OM et l'OL mais je suis totalement investi avec Lyon", a commenté Mathieu Valbuena. Avec l'arrivée de Valbuena, le président Jean-Michel Aulas a quasiment bouclé son mercato, en attendant de concrétiser rapidement l'achat d'un défenseur central. L'ancien Montpelliérain Mapou Yanga-Mbiwa, actuellement à l'AS Rome, ou encore le Marseillais Nicolas Nkoulou sont fortement courtisés.

