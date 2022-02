Une fillette de deux ans écrasée dans un parking de Tourville-la-Rivière

Lorsque les services de police arrivent sur le parking du centre commercial de Tourville-la-Rivière lundi 10 août, ils constatent un attroupement. Une enfant de deux ans est allongée derrière le pare-choc arrière d'une voiture, sur une voie de circulation d'un parking. La conductrice, âgée de 39 ans et demeurant Louviers, explique que la fillette a surgi par la droite et qu'elle n'a pas pu l'éviter, elle lui a roulé dessus au niveau du thorax. Un dépistage d'alcoolémie révèle qu'elle n'avait pas bu. Elle indique également que le père de la fillette s'est montré violent envers elle, qu'il lui a tiré les cheveux et frappé de ses poings.

Le père se fait justice

Des témoins racontent que la voiture roulait à une vitesse excessive compte tenu de la configuration du parking. Les policiers exploitent la vidéo-surveillance. La voiture roule sur l'enfant à 15h35 et s'arrête net, plusieurs personnes tapent sur le véhicule pour prévenir la conductrice. Le père sort alors la conductrice de sa voiture et la frappe. Cette dernière a été ramenée à l'hôtel de police pour être entendue. Le pronostic vital de la fillette n'est pas engagé.