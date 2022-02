San Francisco (AFP). Google refond sa structure avec une nouvelle holding, Alphabet

Le géant internet Google a annoncé lundi une vaste refonte de sa structure, qui va le voir s'alléger des activités éloignées de son coeur de métier et devenir une filiale à 100% d'une nouvelle société cotée baptisée "Alphabet". Alphabet remplacera Google à Wall Street, et sera dirigée par les co-fondateurs du groupe internet Larry Page et Sergey Brin. Elle servira de holding au "nouveau Google", dirigé par l'actuel vice-président Sundar Pichai, ainsi qu'à d'autres sociétés chapeautant les activités périphériques comme la société Calico (santé) ou le X-Lab qui développe les nouveaux projets comme les drones, explique Larry Page dans un message sur le site internet du groupe.

