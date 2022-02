Pékin (AFP). Chine: Alibaba investit 4,15 milliards d'euros dans une chaîne de magasins

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba va débourser 28,3 milliards de yuans (4,15 milliards d'euros) pour acquérir 19,99% des parts de Suning, une populaire chaîne chinoise de magasins d'électronique et d'électroménager, ont annoncé les deux groupes lundi. De son côté, Suning investira jusqu'à 14 milliards de yuans (un peu plus de 2 milliards d'euros) dans Alibaba à la faveur d'une émission de nouvelles actions, devenant un actionnaire de l'entreprise à hauteur de 1,1%, ont-ils ajouté dans un communiqué commun. "Cette collaboration stratégique entre Alibaba et Suning est un acte décisif signalant une intégration plus poussée entre +online+ (vente sur internet) et +offline+ (centres commerciaux)", ont-ils observé. Ce rapprochement entre Alibaba --dont le spectaculaire essor a fait chuter les achats dans les centres commerciaux-- et Suning --dont le business model est fondé sur son large réseau de magasins en dur-- peut surprendre de prime abord. Mais chacun y trouvera son compte, assure le communiqué. D'un côté, Suning --qui se présente comme la première chaîne de magasins d'électronique du pays-- gagnera en visibilité sur internet, avec l'ouverture d'une boutique dédiée sur Tmall, la plateforme de vente de professionnels à particuliers opérée par Alibaba. Laquelle contrôle plus de 50% du marché chinois sur ce créneau. De l'autre, Alibaba profitera à plein du maillage très serré des magasins et centres de distribution de Suning à travers toute la Chine pour améliorer ses circuits logistiques et réseaux de livraison. Suning, qui compte plus de 1.600 points de vente et plus de 3.000 points de services après-vente dans le pays, travaillera ainsi étroitement avec Cainiao, la filiale logistique d'Alibaba. Par ailleurs, "les consommateurs pourront expérimenter les produits en magasin (Suning) avant de concrétiser d'autres opérations --la commande et le paiement-- à l'aide de leur téléphone portable", poursuit le communiqué. "Ces deux dernières décennies, le commerce électronique est devenue une partie intégrante de la vie des consommateurs chinois, et avec cette alliance, nous inaugurons un nouveau modèle associant +offline+ et +online", s'est réjoui Jack Ma, emblématique fondateur d'Alibaba. "Cette collaboration traduit une tendance inédite de l'ère internet: renforcer les secteurs traditionnels avec le pouvoir du web", a renchéri Zhang Jindong, président de Suning. Cette annonce intervient alors que la stratégie d'Alibaba fait l'objet d'un scepticisme croissant chez les investisseurs, sur fond de vif repli de son titre à Wall Street. Le groupe est confronté en Chine à un environnement de plus en plus concurrentiel face à l'émergence d'autres plateformes de vente électronique, tout en étant engagé avec Baidu et Tencent --autres géants chinois de l'internet-- dans une bataille acharnée sur le lucratif créneau de la finance en ligne. Résolu à diversifier encore davantage ses activités, Alibaba avait annoncé fin juillet investir jusqu'à 1 milliard de dollars pour étoffer pour son offre de "cloud"(services informatiques dématérialisés) à l'international.

