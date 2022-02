Khirbet al-Misbah (Territoires palestiniens) (AFP). Cisjordanie: un Palestinien tué par l'armée après une attaque au couteau sur un Israélien

L'armée israélienne a tué dimanche un Palestinien qui venait de poignarder un Israélien, le blessant légèrement, dans une station-service de Cisjordanie occupée, selon les autorités israéliennes. "Dans une attaque au couteau dans une station-service () entre Jérusalem et Tel-Aviv, un civil a été blessé et un suspect blessé par balle par des soldats", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. La police a de son côté affirmé que l'assaillant, un Palestinien du village proche de Khirbet al-Misbah, est mort peu après l'attaque d'une blessure à une jambe. Elle a aussi indiqué dans un communiqué que la victime, un juif israélien, a été blessé à l'épaule. La station-service où a eu lieu l'attaque se trouve sur l'autoroute 443, au sud-ouest de Ramallah, une route très fréquentée reliant Jérusalem à Tel-Aviv et qui traverse la Cisjordanie sur plusieurs kilomètres. La radio publique israélienne a précisé que la victime avait été attaquée alors qu'elle faisait le plein d'essence. Dans un communiqué ultérieur, l'armée israélienne a indiqué soupçonner l'implication de trois autres assaillants dans l'attaque, ajoutant que des soldats ratissaient le secteur. L'attaque a eu lieu alors que les tensions se sont accrues en Cisjordanie après l'attaque meurtrière le 31 juillet en Cisjordanie d'une maison palestinienne, attribuée à des extrémistes juifs et durant laquelle un bébé palestinien de 18 mois a été brûlé vif. Son père est décédé de ses blessures samedi à l?hôpital alors que sa mère, quasiment entièrement brûlée au troisième degré, est toujours hospitalisée en Israël entre la vie et la mort et que son frère entame lui une lente convalescence.

