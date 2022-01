Nyon (Suisse) (AFP). Ligue des champions: pas simple pour Monaco opposé à Valence en barrages

Monaco, quart de finaliste de la dernière édition, a hérité vendredi d'un gros morceau, Valence, en barrages de la Ligue des champions, et devra réaliser un exploit pour retrouver la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA avait tout du piège pour l'ASM, reversée dans le chapeau 2, et le club de la Principauté n'y a pas échappé. Certes, il a évité l'épouvantail représenté par Manchester United, qui a finalement échu au malheureu club belge du FC Bruges, mais il n'a pas gagné au change avec les Valencians. Les Espagnols, 4e de la Liga, ont longtemps talonné le trio de choc FC Barcelone-Real Madrid-Atletico Madrid en championnat et possèdent assez d'arguments pour mettre fin prématurément au parcours monégasque en C1. Entraînée par le Portugais Nuno Espirito Santo, la formation n'a pas de stars mais peut compter sur de éléments d'expérience (Negredo, Feghouli, Ottamendi) et son vécu dans les compétitions européennes vaut de l'or (finaliste de la Ligue des champions en 2000, 2001, vainqueur de la Coupe UEFA en 2004). Il sera donc difficile pour Monaco, dont l'effectif a été particulièrement chamboulé à l'intersaison avec l'arrivée de plusieurs jeunes au très fort potentiel, de passer cet obstacle, cinq mois après avoir échoué contre le futur finaliste (Juventus Turin) en quart de finale de C1 à la suite d'un duel retentissant face à Arsenal. - Avantage de recevoir au retour - Certains nouveaux venus sur le Rocher se sont déjà distingués au 3e tour préliminaire (Cavaleiro, El-Shaarawy) contre Berne (3-1, 4-0) mais l'obstacle sera cette fois beaucoup plus élevé et constituera un bon test pour évaluer ce que Monaco et ses recrues ont réellement dans le ventre. Ils pourront déjà bénéficier d'un petit avantage en recevant Valence au retour au Stade Louis-II (25 août, aller à Mestalla le 19 août). En cas d'élimination, l'équipe de la Principauté pourra toujours se consoler avec la phase de poules de l'Europa League. Valence pourrait de son côté porter le contingent espagnol en phase de poules à cinq clubs (avec le Barça, le Real Madrid, l'Atletico Madrid et le Séville FC), ce qui serait une première dans l'histoire de la Ligue des champions. Dans les autres rencontres, si ManU s'en est très bien tiré et peut envisager sereinement son retour en C1 après un an sans Coupe d'Europe, le choc entre la Lazio Rome et le Bayer Leverkusen s'annonce très ouvert, tout comme celui entre le CSKA Moscou et le Sporting Lisbonne. Le Shakhtar Donetsk partira lui avec les faveurs des pronostics face au Rapid Vienne. Mais attention: les Autrichiens ont éliminé l'Ajax Amsterdam au tour précédent. Le programme: Allers le 18 août, retours le 26 août: Astana (KAZ) - Apoel Nicosie (CYP) BATE Borisov (BLR) - Partizan Belgrade (SRB) Lazio Rome (ITA) - Bayer Leverkusen (GER) Manchester United (ENG) - FC Bruges (BEL)

