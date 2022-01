DOUMA (Territoires palestiniens) (AFP). Le village du bébé palestinien mort brûlé vit dans la peur

Dans les collines de Cisjordanie occupée où un bébé palestinien de 18 mois est mort dans un incendie imputé à des extrémistes juifs israéliens, les habitants vivent dans la peur constante des attaques de colons. Moins d'une semaine après l'incendie criminel d'une maison du village de Douma (nord de la Cisjordanie) qui a coûté la vie au nourrisson Ali Dawabcheh, et grièvement blessé ses parents et son frère, l'oncle du bébé a peur pour ses propres enfants. "Ils sont encore petits. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe mais ils ont vu leur cousin mourir brûlé", dit Hassan Dawabcheh devant la maison calcinée. "On croirait qu'ils rêvent toutes les nuits qu'un colon va venir les tuer", ajoute-t-il. L'attaque commise aux premières heures du jour vendredi, a encore avivé les craintes de résidents qui disent vivre depuis longtemps dans l'angoisse. Nombre d'entre eux se plaignent du manque de protection des autorités israéliennes mais aussi de l'Autorité palestinienne. - Des patrouilles pour se protéger - Douma se trouve dans une des zones de Cisjordanie où Israël assume la responsabilité de la sécurité mais les habitants disent avoir entrepris d'organiser des patrouilles pour se protéger. Ils craignent de nouvelles attaques alors que des colonies "sauvages" (illégales même au regard de la loi israélienne) ont poussé sur les hauteurs, à cinq minutes de voiture du village. Le Premier ministre israélien Benjamin "Netanyahu devrait dire aux colons: nous ne vous défendrons plus. Cela leur fera peur et ils arrêteront de nous attaquer", dit un responsable local, Abdousalam Dawabcheh. L'incendie criminel de vendredi a été signé d'inscriptions désignant la pratique du "prix à payer", des actes de vandalisme commis par de jeunes colons extrémistes contre les Palestiniens, les chrétiens, les Arabes israéliens et même les soldats et les policiers israéliens. Cette attaque est la dernière en date d'une longue liste d'actes dont les auteurs ont rarement été punis. Entre 2006 et fin septembre 2014, des responsables de l'ONU ont répertorié en Cisjordanie 756 incidents liés à la colonisation et ayant atteint physiquement, à des degrés divers des Palestiniens, ainsi que 1.605 ayant endommagé des biens ou des terres palestiniennes. Onze Palestiniens sont morts dans ces incidents. Côté israélien, 33 civils ont été tués par des Palestiniens en Cisjordanie au cours de la même période. La communauté internationale considère comme illégale la colonisation, c'est-à-dire la construction d'habitations civiles dans les territoires occupés ou annexés par Israël depuis 1967. Elle considère cette politique de colonisation comme un obstacle majeur à la paix. Près de 400.000 colons (sans compter ceux vivant dans différents quartiers de Jérusalem-Est annexé) vivent aujourd'hui en Cisjordanie occupée. - Protection -

