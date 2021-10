Naplouse (Territoires palestiniens) (AFP). Cisjordanie: des Palestiniens incendient un site révéré par les juifs

Des Palestiniens ont mis le feu vendredi avant l'aube au tombeau de Joseph, vénéré par les juifs à Naplouse dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont indiqué la police palestinienne et l'armée israélienne. Des dizaines de Palestiniens ont lancé des cocktails Molotov sur le site, lieu de pèlerinage pour les juifs religieux et déjà source de vives tensions entre Israéliens et Palestiniens par le passé, a indiqué la police palestinienne. L'attaque a causé d'importants dégâts.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire