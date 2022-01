Balma (France) (AFP). MH370:arrivée des premiers experts au laboratoire d'analyse de Toulouse

Une douzaine de personnes, dont des experts du BEA et des Malaisiens, sont arrivés mercredi peu avant 14h au laboratoire DGA TA de Balma, près de Toulouse, pour analyser le débris d'avion susceptible de provenir de l'avion malaisien disparu en mars 2014, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans un premier temps, des hommes portant des T-Shirts du BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses) et l'un muni d'une mallette sont sortis d'un véhicule sur le parking du laboratoire. Ils ont été suivis d'autres véhicules, dont un groupe de deux voitures et d'une estafette noires aux vitres fumées foncées. En sont sorties plusieurs personnes.

