Paris (AFP). Climat: Hollande salue le plan Obama contribution majeure à la COP21

COP21Le Président de la République François Hollande a salué mardi "le courage du président Obama", estimant que le plan américain pour une énergie propre présenté lundi "constitue une contribution majeure au succès de la Conférence de Paris sur le changement climatique". "Le Président de la République salue le courage du Président Obama qui a annoncé la finalisation du Plan américain pour une énergie propre", écrit l'Elysée dans un communiqué. Ce plan "constitue une contribution majeure au succès de la Conférence de Paris sur le changement climatique", organisée en fin d'année, ajoute-t-il. "Ce plan est une étape clé dans la décarbonisation de l'économie américaine. Il marque une rupture en fixant pour la première fois un objectif de baisse des émissions de CO2 dans la production d'énergie", souligne l'Elysée. "La France va continuer de fédérer toutes les initiatives, en particulier à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre à New York, pour que les nations notamment les plus développées prennent leurs responsabilités", poursuit-il. Le président américain Barack Obama a lancé lundi son plan très attendu contre la "grande menace" que fait peser le changement climatique à la planète, insistant sur l'urgence d'agir immédiatement et annonçant une restriction inédite sur les centrales électriques, qui devront réduire de 32% d'ici 2030 leurs émissions de dioxyde de carbone (CO2), par rapport au niveau de 2005.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire