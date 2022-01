Fécamp: sans permis, il prend la fuite

Un individu de 38 ans à Fécamp décide de vendre son véhicule de la marque Renault Mégane à son ami âgé de 26 ans. Ce dernier souhaite l'essayer dans l'objectif de déceler quelconque problème de moteur. Sans posséder le permis de conduire, il prend le volant tout de même. Un policier en repos qui devait le connaître l'aperçoit et communique à ses collègues la situation. Une patrouille de police le prend en chasse quai de Verdun. Il le suit quelques instants et lorsque chauffeur sans permis faute en oubliant d'utiliser son clignotant, les policiers actionnent le gyrophare.

Il se cache derrière un buisson

L'homme se stationne dans un parking de supermarché, s'échappe de la voiture et prend la fuite à pied. Les policiers le poursuivent et l'interpellent route de Valmont à 20h40 alors qu'il tente de se dissimuler dans le jardin d'un particulier, derrière un buisson. L'auteur nie les faits de conduite et refuse de se soumettre au dépistage de stupéfiants mais admet consommer du cannabis. Déféré devant le jugie le jeudi 30 juillet, l'affaire est renvoyée au 25 août.