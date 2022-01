Clearlake (Etats-Unis) (AFP). Plus de 8.500 pompiers sur le front en Californie, dévorée par les flammes

Des milliers de pompiers luttaient dimanche contre les flammes d'une vingtaine d'incendies en Californie, frappée par la pire sécheresse de son histoire, qui ont causé la mort d'un soldat du feu et nécessité l'évacuation de milliers de personnes. "Depuis jeudi soir, des milliers de coups de foudre sont tombés, déclenchant plusieurs centaines de petits incendies", a indiqué Calfire, l'organisme de prévention des feux en Californie, dans un communiqué dimanche en milieu de journée. Il prévoyait des orages en montagne dans la journée, avec peu de pluie. Les éclairs pourraient donc de nouveau allumer des feux en touchant un sol et des végétaux asséchés par quatre années d'une sécheresse historique. Dimanche matin, quelque 8.500 pompiers combattaient 21 vastes incendies, disséminés dans tout l'Etat de la côte ouest des Etats-Unis. Les soldats du feu californiens ont reçu le renfort de pompiers venus d'autres Etats, comme le Nevada et le Colorado. La Garde nationale de Californie et désormais celle du Colorado ont également été sollicitées, a indiqué dimanche après-midi Daniel Berlant, porte-parole de Calfire lors d'un point sur la situation sur le service de vidéo en direct Periscope. L'incendie le plus important, situé dans le comté de Lake, n'était circonscrit qu'à 5%. Le Rocky Fire, comme il a été baptisé, a brûlé 190 km2 depuis mercredi après-midi, a indiqué M. Berlant, remarquant sa progression "explosive" puisqu'il a détruit 80 km2 en à peine cinq heures. C'est "historique", d'autant qu'il n'était pas attisé par le vent, a-t-il remarqué, attribuant cete vitesse à un taux d'humidité inférieur à 10% et des températures supérieures à 38 degrès. Selon lui, quelque 12.000 personnes ont été évacuées, et 5.000 maisons sont menacées --24 avaient été détruites à dimanche matin--. Ce feu mobilisait près de 2.000 pompiers à lui seul, 180 engins au sol, 4 avions bombardier d'eau et 19 hélicoptères. Son origine, comme celle de plusieurs autres, faisait encore l'objet d'une enquête dimanche. Le "Fork Complex", composé de plusieurs foyers allumés par des éclairs, a lui détruit près de 100 km2 et continue sa progression, a dit M. Berlant. Environ 800 pompiers sont sur ce site. Selon un bilan effectué mi-juillet par Calfire, le feu le plus important survenu cette année avait eu lieu fin juin près de San Bernardino, à environ 80 km de Los Angeles, avec 125 km2 brûlés. Au total, d'après un calcul de l'AFP, ces 21 incendies avaient détruit dimanche matin près de 500 km2. - Près de 10.000 personnes mobilisées - Le bureau du gouverneur de Californie Jerry Brown a fait savoir dimanche à l'AFP qu'environ 9.600 personnes luttaient contre les flammes, rattachées à des agences locales, de l'Etat et fédérales. Le gouverneur avait décrété l'état d'urgence en Californie tard vendredi soir. "La sévère sécheresse et le climat extrême ont transformé quasiment tout l'Etat en poudrière", avait justifié le gouverneur dans un communiqué. Il avait annoncé la mort d'un pompier de 38 ans, Dave Ruhl, qui a succombé jeudi près d'Alturas (nord-ouest). Il était venu du Dakota du Sud (nord) pour prêter main forte.

