Londres (AFP). Community Shield: Chelsea-Arsenal, apéritif épicé entre Mourinho et Wenger

Traditionnel coup d'envoi de la saison anglaise, le Community Shield propose dimanche à Wembley (14h00 GMT, 16h00 françaises) des retrouvailles toujours épicées entre l'Arsenal d'Arsène Wenger, tenant du titre, et le Chelsea de José Mourinho, champion de Premier League déjà mordant. Le Portugais n'a en effet toujours pas digéré la décision de son club de céder cet été son gardien Petr Cech, barré par Thibaut Courtois, à son grand rival. "Il n'a pas l'habitude de vendre ses joueurs à ses rivaux. C'est un vrai cadeau qu'il nous a fait", a apprécié Mathieu Flamini au sujet de ce transfert. L'international tchèque, venu pour combler l'un des manques historiques des 'Gunners', devrait donc débuter la saison avec Arsenal. Ce ne devrait pas être le cas de l'autre portier David Ospina et du Chilien Alexis Sanchez, pour cause de vacances tardives, ou encore de Danny Welbeck, blessé au genou depuis la fin de saison dernière. Pas de jaloux chez les 'Blues', car Diego Costa et Gary Cahill, rentrés de la tournée américaine blessés respectivement à une cuisse et au nez, sont amoindris. Chacune des deux formations pourrait donc jouer sans son meilleur buteur de la saison passée. Pas de quoi décourager un Mourinho maussade de critiquer l'un de ses souffre-douleurs préférés, sur le thème de: "Arsenal aussi n'hésite pas à dépenser beaucoup d'argent". "Ils ont un groupe formidable, avec de bons joueurs et un super gardien. Ils sont plus que prêts pour prétendre au titre", a déclaré le Portugais. Histoire de rappeler habilement que, si son rival grignote son retard, il n'a aussi plus fini à l'une des deux premières places du championnat depuis 2005. Depuis que le "Special One" exerce, il ne cesse de tourmenter l'Alsacien, qui ne l'a jamais battu en 13 tentatives. Cela fait aussi cinq matches que les 'Gunners' n'ont pas marqué contre leur rival londonien, et huit qu'ils n'ont pas gagné. "Ces dernières années, c'est vrai que Chelsea nous a fait mal, reconnaît le 'Gunner' Flamini. C'est un nouveau départ et c'est à nous de prouver que l'on a la qualité pour gagner le titre. C'est très ouvert". - 14 buts marqués en 4 matches - Troisième de Premier League la saison dernière, Arsenal, qui a fini à 12 points des 'Blues', semble en effet bien armé pour conserver le trophée honorifique du Commmunity Shield, ce qu'il n'avait pas réalisé depuis 1999. Les 'Gunners' ont en effet réalisé une préparation sobre et bien ficelée, avec quatre victoires en quatre matches, un seul but encaissé, 14 marqués, dont six contre l'OL. Comme Chelsea, son effectif évoluera encore probablement d'ici fin août avec notamment un buteur et un milieu, mais il bénéficie désormais d'un groupe stable qui lui donne des repères. "Grâce à quelques grosses signatures, il y a maintenant beaucoup de qualités dans l'équipe. Notre groupe est le même. Rappelez-vous, avant il y avait toujours des joueurs qui partaient, maintenant le club arrive à les garder. Arsenal est différent du club que j'ai quitté en 2008", assure encore Flamini, qui s'était alors exilé en Italie, à l'AC Milan. Dans le même temps et bien qu'Eden Hazard semble déjà en jambes, l'été a été plus laborieux pour Chelsea qui a simplement vu le Bosnien Asmir Begovic remplacer Cech et Radamel Falcao succéder, en prêt de Monaco, à Didier Drogba. Aux USA, les 'Blues' ont bien décroché deux victoires de prestige aux tirs au but contre le PSG (1-1) et le Barça (2-2), mais, alors qu'ils iront chez Manchester City dès la 2e journée du championnat dans deux semaines, ils se sont aussi inclinés 4-2 contre les Red Bulls de New York.

