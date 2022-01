Rome (AFP). Italie: saisie de plus de 200.000 dollars au rappeur Snoop Dogg

La police financière italienne a interpellé samedi le célèbre rappeur américain Snoop Dogg avec plus de 400.000 dollars (364.000 euros) en espèces transportés dans des taies d'oreillers à l'aéroport de Lamezia Terme (sud) et a saisi la moitié de la somme, ont indiqué les médias italiens. Snoop Dogg avait participé à deux spectacles dans le sud de l'Italie et avait gagné l'aéroport de Lamezia Terme pour se rendre en Grande-Bretagne où il participera dimanche au Kendal Calling Festival, selon l'agence AGI. Au cours des contrôles avant que le rappeur n'embarque sur son jet privé, les policiers l'ont vu en possession de deux sacs, deux taies d'oreillers, qui se sont avérées être remplies d'argent, pour un total de 422.000 USD, selon la même source. En vertu de la législation italienne en vigueur, interdisant de transporter plus de 10.000 euros en espèces, la police a saisi la moitié de la somme et entamé une enquête. Le rappeur n'a pas protesté, demandant simplement à pouvoir partir le plus rapidement possible pour Londres. Selon l'agence, quatre avocats ont été chargés de suivre cette affaire pour le compte du rappeur qui pourrait se voir restituer l'argent restant après le paiement de l'amende prévue par la loi.

