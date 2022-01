4 incendies : une très longue nuit pour les sapeurs-pompiers de l’Orne

Un premier feu s’est déclaré dans une cave d’un immeuble de 4 étages vendredi soir vers 21h30, à Alençon rue Peltier d’Oisy. 12 adultes et 15 enfants ont été évacués. Une femme âgée de 18 ans et deux hommes âgés de 50 et 33 ans intoxiqués par les fumées ont été évacués vers le centre hospitalier d’Alençon. 22 sapeurs-pompiers mobilisés.

Un peu après minuit, un feu de bâtiment agricole à Briouze, 39 rue de Domfront, qui a détruit 6 rounds-baller, le hangar a été totalement détruit.

quelques minutes plus tard, sur le même secteur, à La Lande-Patry, un feu a totalement détruit un pavillon, rue des trois chênes. Une famille de 4 personnes, dont 2 enfants âgés de 14 et 9 ans, a été évacuée vers l’hôpital de Flers, après avoir été incommodée par les fumées. La famille sera relogée en famille, ici 20 sapeurs-pompiers déployés.

Enfin, ce samedi à 04h30, à Mortagne-au-Perche, une fuite de gaz enflammée depuis un coffret de distribution située en façade d’une maison qui a été fortement endommagée. L’alimentation en gaz a été coupée.

Au total sur ces 4 interventions, 70 sapeurs-pompiers ont été engagés.