Rouen capitale de la Normandie : les réactions

Nicolas Mayer-Rossignol (candidat aux élections régionales) et Laurent Beauvais, présidents des régions Haute-Normandie et Basse-Normandie

"Nous prenons acte de la nouvelle organisation de la nouvelle organisation des services de l'Etat en région. Le choix s'est fait sur la base de trois principes de bon sens : l'efficacité, l'équilibre et la proximité. Nous souhaitons que ces mêmes principes président demain à l'organisation des futurs services régionaux."

Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie

"La décision de faire de Rouen le chef-lieu de la Normandie est une reconnaissance de la situation spécifique qui est celle de la Métropole au sein de la nouvelle région [...] : son statut (la seule métropole de Normandie, dotée par la loi de prérogatives particulières), son poids démographique, économique (plus du cinquième de l'emploi régional), qu'elle a atteint grâce au travail derassemblement des territoires engagé depuis six ans. [...] Outre la reconnaissance du statut et du rôle particulier de la métropole rouennaise, l'attribution à Caen d'importantes directions régionales ainsi que de l'Agence Régionale de Santé et du Rectorat coordinateur traduit cette vision juste de l'équilibre des territoires en Normandie, de leurs spécificités et de leurs atouts respectifs."

Yvon Robert, maire de Rouen



"Réuni en Conseil des ministres ce matin, le gouvernement a désigné Rouen comme chef-lieu de la nouvelle région normande. Cette décision constitue une étape importante dans la construction de notre région. Il revient désormais à toutes les collectivités d'avancer main dans la main et deporter l'objectif d'un territoire ambitieux, tant sur les plans nationaux qu'européens, pour réussir ensemble la Normandie de demain."



Hervé Morin, maire d'Epaignes, Eure et candidat aux élections régionales



"Compte tenu de l'importance de l'agglomération rouennaise, la plus peuplée de Normandie, il est logique que la représentation de l'Etat siège à Rouen, et que la préfecturede région reste de ce fait à Rouen. [...] Nous installerons le conseil régional à Caen et demanderons à l'Etat que les centres de décision soient bien répartis."

