Jérusalem (AFP). Bébé palestinien brûlé vif: un acte terroriste, selon un ministre israélien

L'incendie criminel de colons israéliens qui a provoqué vendredi la mort d'un bébé palestinien dans un village de Cisjordanie occupée est un "acte terroriste", a affirmé le ministre israélien de la Défense Moshé Yaalon dans un communiqué. "Le meurtre du bébé palestinien est un acte terroriste () nous ne permettrons pas à des terroristes de porter atteinte à la vie de Palestiniens", a ajouté le ministre après l'incendie d'une maison dans le village de Doma près de Naplouse, qui a provoqué la mort d'un bébé d'un an et demi et blessés ses deux parents. Le père et le mère ont été transférés vers un hôpital israélien tandis qu'un autre enfant moins gravement brûlé était soigné à Naplouse, a-t-on indiqué des sources palestiniennes. Selon des responsables des services de sécurité palestiniens, quatre colons israéliens ont mis le feu à une des maisons située à l'entrée de ce village palestinien et inscrit des slogans sur un mur avant de s'enfuir en direction d'une colonie voisine. Un porte-parole militaire a précisé que des graffitis en hébreu avaient été retrouvés sur les murs de la maison et que l'armée "opérait dans le secteur de l'incendie pour localiser les auteurs de l'attaque". "Cette attaque contre des civils n'est rien d'autre qu'un acte barbare de terrorisme", a ajouté le lieutenant colonel Peter Lerner, porte-parole le l'armée. Depuis des années, des activistes d'extrême droite ou des colons se livrent en Israël et dans les Territoires palestiniens, sous le label du "prix à payer", à des agressions et des actes de vandalisme contre des Palestiniens et des Arabes israéliens, des lieux de culte musulmans et chrétiens, ou même des soldats israéliens.

