Richard Hill, entraîneur du Stade Rouennais : "On veut développer du jeu"

a pré-saison va débuter, qu'avez-vous concocté pour vos joueurs?

L'an dernier, j'avais beaucoup axé la pré-saison sur la préparation physique. Cette année, j'ai opté pour une préparation qui comprend beaucoup de jeu et de stratégie. Avant les playoffs, j'avais chronométré leur temps sur 600 mètres, je vais leur demander au prochain entraînement de courir la même distance, j'espère que leur temps de référence n'aura pas changé. Si c'est le cas ça me permettra de faire du jeu et d'intégrer les recrues dans notre stratégie.

Vous avez recruté plusieurs joueurs, à quels postes jouent-ils?

Les impacts en Fédérale 1 sont plus durs et plus violents, il a donc fallu que je renforce mon pack d'avants. J'ai recruté six avants qui travailleront à plein temps. La saison dernière, certains joueurs comme Pierre Meunier cumulaient emploi et entraînement et n'étaient pas disponibles en journée. Je vais ainsi pouvoir bien travailler les phases de conquête et de mêlées qui sont essentielles en Fédérale 1.

En trois-quarts j'ai recruté le Samoan P.J Gidlow qui vient du club de London Scottish, en deuxième division anglaise. Il est puissant et son but va être de franchir la ligne défensive. J'ai également recruté un ailier sud-africain, Marno Meyer qui mesure près de deux mètres, et un 10, Thomas Fontalirant, en provenance de Cognac.

Quels sont les objectifs pour cette nouvelle saison?

Je ne peux pas vraiment vous dire, je ne connais pas encore le niveau affiché en Fédérale 1. J'attends de voir les matchs de préparation dont le match contre Saint-Nazaire qui aura lieu le 29 août et les premiers matchs de saison régulière pour fixer des objectifs.

Allez-vous adopter un nouveau plan de jeu?

Non, on va maintenir le jeu qu'on a pu pratiquer l'an dernier. Il consiste en beaucoup de jeu, avec des avants à l'aise ballon en main. Notre but est de jouer vite et au large, même s'il pleut on développe du jeu. Cette saison, on va travailler les passes après contact pour franchir la ligne et gagner en vitesse. La saison passée, on s'appuyait surtout sur des phases de jeu où l'on se mettait en situation de surnombre offensif pour franchir.

Philippe Hanchard co-présidera le club avec Marc-Antoine Troletti, qu'est-ce que cela va changer?

Marc-Antoine a fait un excellent travail pour le club, il a une vision et s'occupe des partenariats. Mais il était difficile pour lui de cumuler la gestion de son entreprise et du club. Philippe Hanchard va l'épauler sur le plan comptable et administratif. On va gagner en efficacité.

Un dernier mot, quels sont vos pronostics pour le coupe du monde?

La Nouvelle-Zélande reste l'équipe favorite mais je pense que l'Angleterre est l'équipe de l'hémisphère Nord qui a le plus ses chances. Jouer tous leurs matchs à Twickenham est un énorme avantage pour eux.

Récapitulatif des recrues du Stade Rouennais:

- P.J Gidlow, centre samoan en provenance de London Scottish.

- Marino Meyer, ailier sud-africain en provenance de VilleFranche-sur-Saône.

- Thomas Fontablirant, demi-d'ouverture, en provenance de Cognac.

- Florent Guion, pilier gauche en provenance de Périgueux.

- Jérémy Boyadjis, pilier droit, en provenance de Auch.

- Clément Derible, deuxième ligne, en provenance de Périgueux.

- Harry Spencer, deuxième ligne anglais, en provenance de Mâcon.

- Aurélien Diotallevi, troisième ligne centre, en provenance de Nevers.

- Bastien le Picaut, pilier gauche, en provenance de Périgueux.