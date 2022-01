"Come" le clip très frais de la jeune Jain

"Home" est le nom de l'EP de Jain disponible depuis le 22 juin dernier dans les bacs et sur les plateformes de téléchargement légal.

Âgée de seulement 22 ans elle a déjà de la bouteille grâce à ces nombreux voyages à travers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Elle s'est également octroyée quelques belles premières parties (Yodelice, Christine and The Queens...) et compte bien intégrer l'une de nos playlists estivale.

Auteur et compositeur elle nous propose de découvrir le clip de son single "Come" à l'écoute en ce moment sur Tendance Ouest.