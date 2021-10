Dans ce morceau nous retrouvons la voix du chanteur-compositeur danois Thomas Troelsen qui possède déjà énormément de productions à l'âge de 33 ans. Il a écrit notamment pour Flo Rida, Robin Thicke, Chris Brown, Akon ou encore Inna. En 2014 il a participé à "We Are One (Ole Ola)" pour Pitbull, Jennifer Lopez et Cláudia Leite.

"Chemicals" maintenant et il s'agit peut-être du meilleur duo dance du moment, à vous de vous faire votre propre opinion.