A Caen, un prêtre béninois découvre le diocèse du Calvados

Depuis la fin du mois de juin, un prêtre béninois est accueilli au presbytère Saint-Jean, au cœur de Caen. A 39 ans, le père Aimé Nata découvre pour la première fois, et pendant un peu plus de deux mois, charmes et réalités de l'église française.