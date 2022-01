Téhéran (AFP). Fabius en Iran pour relancer les relations après l'accord nucléaire

Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est arrivé mercredi matin à Téhéran avec pour objectif de relancer les relations bilatérales après l'accord nucléaire conclu le 14 juillet dernier entre l?Iran et les grandes puissances. "C'est un voyage important () Nous sommes deux grands pays indépendants, deux grandes civilisations. C'est vrai qu'au cours des dernières années, pour des raisons que chacun connaît, les liens se sont distendus mais maintenant grâce à l'accord nucléaire, les choses vont pouvoir changer", a déclaré M. Fabius avant d'entamer une série de négociations avec des responsables iraniens. Il doit rencontrer son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, le président Hassan Rohani, mais aussi le ministre du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, celui de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Mohammad Reza Nematzadeh ainsi que la vice-présidente chargée de l'environnement Massoumeh Ebtekar. "Cette visite est l'occasion pour l'Iran et la France de relancer leurs relations dans toute une série de domaine () notamment dans le domaine économique car il y a beaucoup de choses à faire ensemble", a-t-il déclaré. Mais M. Fabius a souligné que dans le domaine de la politique étrangère, notamment sur les questions régionales, "il y a un certain nombre de points sur lesquels nous avons des différences", en allusion à la situation en Syrie ou au Yémen, mais aussi à la position de l'Iran vis-à-vis d'Israël. Enfin, le chef de la diplomatie françaises a précisé qu'il était porteur d'une "lettre du président de la République française François Hollande au président Hassan Rohani", sans en préciser le contenu.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire