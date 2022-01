Téhéran (AFP). Iran: attaques tous azimuts de conservateurs contre Laurent Fabius

La visite mercredi à Téhéran du chef de la diplomatie française Laurent Fabius est vivement critiquée dans les milieux conservateurs iraniens notamment pour sa position "dure" lors des négociations nucléaires ayant récemment abouti et le soutien à Bagdad pendant la guerre Iran-Irak (1980-80). Face à ces attaques, portant aussi sur un autre dossier des années 1980, le scandale du sang contaminé, le gouvernement iranien a pris sa défense, parlant de Laurent Fabius comme d'une "personnalité internationale" et estimant que le critiquer de la sorte n'était pas dans "l'intérêt" de l'Iran. Dix députés iraniens - sur 290 - ont demandé au ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, que Laurent Fabius ne vienne pas à Téhéran, selon l'agence semi-officielle Isna. De son côté l'agence Fars, proche des conservateurs, cite un des anciens représentants du Guide suprême Ali Khamenei, au sein des Gardiens de la révolution, Mojtaba Zolnour, qui parle de Fabius en "ennemi venant dans notre pays". Il note qu'il arrive "pendant +la semaine du soutien aux hémophiles+, ce qui nous rappelle nos chers compatriotes qui sont morts à cause de l'importation de sang contaminé dont le principal responsable est Fabius". Laurent Fabius était Premier ministre quand a éclaté en France dans les années 1980 le scandale du sang contaminé. Le Centre national de transfusion sanguine avait distribué des produits sanguins contaminés par le VIH, provoquant la mort de centaines de personnes en France où ces produits avaient ensuite été interdits. Mais des lots de sang contaminé avaient continué à être exportés à l'étranger, notamment en Iran, y entraînant l'infection et la mort de plusieurs centaines de personnes. En 1999, Laurent Fabius avait été innocenté par la justice française. Ces attaques, relayées par d'autres médias proches des milieux conservateurs, portent également sur le soutien de la France à l'Irak pendant la guerre avec l'Iran ou encore sa position "dure" pendant les négociations nucléaires ayant abouti le 14 juillet à la conclusion d'un accord entre Téhéran et les grandes puissances. - 'Régler des comptes' - Selon Hubert Védrine, ex-ministre français des Affaires étrangères, ces attaques sont "une façon pour certains groupes iraniens de régler des comptes entre eux. Cela vient surtout des milieux les plus conservateurs, ce sont ceux qui ont le plus peur de l'accord" nucléaire conclu à Vienne. Cet accord ouvre la voie à la levée des sanctions internationales imposées à l'Iran depuis 2006, en échange de garanties qu'il ne se dotera pas de l'arme nucléaire. "Fabius est une personnalité internationale" et après l'accord, "il n'est pas dans l'intérêt du pays de soulever cette question (du sang contaminé NDLR) maintenant", a déclaré le ministre iranien de la Santé, Seyed Hassan Hashemi. Il a toutefois rappelé que l'Iran et la France avaient "une querelle juridique" sur cette question. Prenant à Paris la défense de son ministre, le président français François Hollande a prévenu: "Fabius, c'est la France () la manière dont il sera accueilli sera pour nous une évaluation du comportement de l'Iran". Sans parler de la visite de Laurent Fabius, le ministre iranien de l'Industrie, des mines et du commerce, Mohammad Reza Nematzadeh, a cependant eu des propos fermes sur les constructeurs automobiles français qui ont quitté l'Iran - ou y ont baissé leur production - après l'imposition des sanctions internationales en 2006. Ils doivent "payer pour le non-respect de leur engagement passé et nous ne sommes pas prêts à leur donner un feu-vert si facilement" pour une reprise de leurs activités en Iran, a-t-il dit. Dans une tribune publiée mardi par le quotidien gouvernemental Iran, Laurent Fabius écrit qu'après l'accord nucléaire du 14 juillet, "la voie est () ouverte pour une relance de notre dialogue bilatéral". "La France, puissance de sécurité et de paix, a toujours entretenu avec l?Iran des relations marquées par le respect et la franchise, y compris quand nous avons des différences d'approche", selon M. Fabius qui ajoute: "C'est dans cet esprit que je me rends à Téhéran et que j'aborderai avec les dirigeants l'ensemble des sujets () en particulier les enjeux de paix et de sécurité au Moyen-Orient, région traversée par de multiples tensions,".

