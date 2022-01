Action coup de poing des éleveurs à la préfecture de Haute-Normandie à Rouen

Une quarantaine d'éleveurs en colère sont intervenus dans les cantines de la préfecture de Haute-Normandie et du Conseil Régional, situées à Rouen, ce mardi 28 juillet. Le but : révéler l'origine des produits utilisés dans ces cantines. Et selon eux, la Préfecture est un mauvais élève en la matière.