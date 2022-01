La Madeleine (France) (AFP). Accident spectaculaire d'un car espagnol dans le Nord: 4 blessés graves

Quatre personnes ont été gravement blessées avec leur pronostic vital engagé après l'accident spectaculaire dimanche matin à La Madeleine (Nord) d'un car espagnol dont le toit a été complètement arraché en entrant dans un tunnel trop bas. Un bilan provisoire établi par le centre hospitalier de Lille dimanche en milieu de matinée faisait état de "quatre patients graves avec pronostic vital engagé, 24 blessés légers" et une trentaine impliqués restés sur site, parmi les 59 passagers du bus qui faisait la liaison entre Bilbao et Amsterdam. Silencieuses, Carlota, Ane et Nerea, âgées de 18 et 19 ans et originaires du Pays basque espagnol, avaient encore du mal à y croire. "La plupart des gens dormaient. Moi je venais de discuter avec Ane. On n'a pas compris ce qui s'est passé", raconte Carlota, qui prend l'air avec ses amies devant le centre sportif qui les a recueillies à La Madeleine, une commune de l'agglomération lilloise. "C'était horrible", ajoute Ane. "Tout à coup, le toit du tunnel était là", mime Carlota, la main juste au-dessus de sa tête. Selon les jeunes filles, les blessés les plus importants étaient assez à l'arrière du bus, parce que les débris ont été transportés par l'impact. L'arrière du véhicule était peut-être surélevé par ailleurs, avancent-elles. Les rescapés parmi les voyageurs, qui ont entre 18 et 29 ans, attendaient dans la matinée de savoir quand ils pourraient rentrer en Espagne. A l'abri dans une salle de sport, souvent allongés sur des matelas, ils tentaient de trouver un peu de réconfort. De temps à autres certains sortent prendre l'air ou se dégourdir les jambes. Une jeune fille, le visage marqué par les pleurs, une couverture sur l'épaule, accompagne un ami dont le nez est griffé par des égratignures. -Un itinéraire inhabituel- "Ils se reposent, on sait que le stress épuise, ils sont entre eux, ils ont appelé les familles. On agit en collaboration avec les pompiers et les autorités municipales pour un minimum de confort en terme de boisson, de douche, de nourriture. Les choses pour eux sont en train de grandement s'apaiser et le retour est en train de s'organiser", confie François Ducrocq, médecin-psychiatre qui dirige la cellule d'urgence médico-psychologique mise en place. Ils ont même pu retrouver leurs bagages, extraits du bus. Un jeune garçon, égratigné au visage, sort fumer. Il dormait au moment de l'accident, aucun bruit, aucun mouvement ne l'a prévenu de l'imminence du drame. Il montre une vidéo de quelques secondes sur son portable immédiatement après l'impact. La confusion se lit sur le visage de son voisin de siège qui époussette des échardes de verre. Le bus transportait 56 jeunes ressortissants espagnols, âgés de 18 à 29 ans, de Bilbao à Amsterdam. Le voyage était affrété par une compagnie du Pays basque, prévu du 25 juillet au 1er août. Les voyageurs devaient être hébergés dans un camping d'où différentes excursions étaient prévues, le tout pour 199 euros, a expliqué l'agence de voyage, contactée par l'AFP. Les jeunes sont montés à bord du bus à Bilbao, San Sebastian et Vitoria pour un départ samedi après-midi. Selon la préfecture du Nord, il s'agissait d'un trajet régulièrement effectué par le car, mais les deux chauffeurs, pour une raison inconnue, n'ont pas emprunté l'itinéraire habituel, a expliqué la préfecture du Nord. "On voit beaucoup de camionnettes s'encastrer, mais un bus pour moi c'est la première fois", explique Christian Janssens, premier adjoint de la ville de La Madeleine. Un dimanche de vacances d'été, sa première préoccupation était de trouver de quoi déjeuner pour les rescapés.

