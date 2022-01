22 interpellations, dont des mineurs, dans deux affaires distinctes de vols et de stupéfiants

La première porte sur une affaire de vols avec effractions, 7 jeunes âgés de 18 à 24 ans ont été interpellés entre le 22 juin et le 24 juillet dernier sur le secteur de Saint-Lô.

5 vols par effraction, au détriment de la Banque Alimentaire de Saint-Lô entre fin 2015 et ces 6 premiers mois de l’année. 3 vols dans des clubs de football, à Pont-Hébert, le Dézert, et le Mollay-Littry. Le préjudice se monte à quelques centaines d’euros. Il est plus conséquent concernant 10 vols de carburants sur des camions d’entreprises de transports à saint-Lô et deux vols de motos sur le secteur de Bayeux.

Ecoutez les précisions du commandant Yannick Chesnay de la direction départementale de la sécurité publique dans la Manche

Vols avec effractions Impossible de lire le son.

Seconde affaire : 15 personnes âgées de 15 à 27 ans interpellées depuis le début de la semaine pour trafic et usage de stupéfiants.

Le trafic s’organisait dans un appartement du centre ville de Saint-lô, en après-midi soirée et nuit, une vraie petite épicerie ou chacun s’arrêtait pour se ravitailler en petites quantités pour des petites sommes. Lors des persquisitions 100 grammes de cannabis et 900 euros en liquide ont été découvert.

Le commandant Yannick Chesnay de l 'Etat Major de la police de la Manche

Stupéfiants Impossible de lire le son.

Dans cette affaire de stupéfiants, 5 jeunes seront convoqués devant la justice, l’un deux et un autre complice sont également poursuivis pour le vol d’une voiture en octobre dernier. Elle avait servi aux deux compères pour aller voir des prostituées à Caen. Depuis, la voiture reste introuvable.