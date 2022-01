Nantes (AFP). Un courrier signé Xavier Dupont de Ligonnès expertisé par la police

Un courrier signé du nom "Xavier Dupont de Ligonnès", principal suspect du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes, et parvenu à l'AFP, est expertisé par la police pour en identifier l'auteur. Le courrier, daté du 11 juillet et arrivé quelques jours plus tard au bureau de l'AFP à Nantes, a été remis à la police qui procède à des expertises pour tenter d'en identifier l'auteur. La date du résultat des analyses n'est pas connue. Il s'agit d'une photo de deux des fils de Xavier Dupont de Ligonnès, disparu depuis plus de quatre ans. Au verso, il est écrit en majuscules "Je suis encore vivant" puis en minuscules: "De là jusquà cette heure" (sic). Le message écrit à la main est signé "XAVIER Dupont de Ligonnès". Interrogée par la presse, Brigitte Lamy, procureur de la République de Nantes, a répondu par courriel: "Je n?ai aucune information complémentaire à communiquer". Xavier Dupont de Ligonnès a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011, quittant à pied un hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens (Var) avec sur le dos un étui pouvant contenir une carabine. En mai dernier, l'analyse d'ossements retrouvés près de Fréjus a permis de déterminer qu'ils n'étaient pas les siens. Depuis sa disparition, l'homme suscite une certaine fascination et de nombreux signalements dans le monde entier, ainsi que des canulars. En mai, un sexagénaire se faisant passer pour lui et menaçant de tuer sa petite-fille avait été interpellé dans un TGV en gare de Massy-Palaiseau (Essonne). L'homme, habitué des canulars téléphoniques, avait appelé la police qui avait retracé l'appel jusqu'à un TGV effectuant la liaison Lille-Bordeaux. L'homme n'était pas armé et n'était pas accompagné d'une petite-fille. Il a été placé en garde à vue et la SNCF a porté plainte.

