S’évader pour un week-end de Rouen

Sur les rails

La gare de Rouen offre bon nombre de destinations. Proche de la capitale, il vous faudra à peine plus d’une heure pour rejoindre Paris. Arrivé sur place, vous ne manquerez certainement pas d’endroits à visiter, le Louvre, Notre-Dame ou bien le Sacré-Cœur pour ne citer qu’eux. Si vous prenez le train dans la direction opposée, vous pourez accéder à Caen. Le mémorial de Caen et l’Abbaye aux Hommes sont deux idées de visites parmi tant d’autres dans la capitale bas-normande. Depuis la gare de Rouen, des trains vous emmèneront sur les plages de Dieppe où vous pourrez profiter de la mer.

Pratique. Toutes les informations disponibles sur www.voyages-sncf.com.



Dans les airs

L’aéroport Rouen Vallée de Seine qui se situe à Boos, soit une vingtaine de minutes de Rouen, vous propose une unique destination, mais quelle destination : la Corse. Brussels Airlines vous emmène à Figari, dans le sud de la Corse pour en découvrir ses merveilles. Certes, un week-end pourrait-être un peu court pour un tel voyage, mais les paysages corses sont tellement dépaysants.

Pratique. Renseignements disponibles sur www.rouen.aeroport.fr.



À vélo

Les itinéraires cyclistes ne manquent pas à Rouen et dans ses alentours. La ville est plus propice aux balades d’une journée. On peut citer le circuit Rouen - forêt du Rouvray, un parcours entièrement forestier de 40 km. L’aller, vous prenez la route de la vallée des Viaducs jusqu’à Robert le Diable. Et en retour, suivez l’autoroute et la forêt du Rouvray. Si vous êtes un vrai baroudeur cycliste, de Forges-les-Eaux, vous pourrez emprunter l’Avenue Verte London-Paris, une fois arrivé à Dieppe, vous pourrez redescendre le long de la Côte d’Albâtre sur la Véloroute du littoral. Un moyen plus que conseillé pour visiter la région.

Pratique. Renseignements plus détaillés sur www.normandie-tourisme.fr.



Sur les routes

Les idées d’excursions sont nombreuses au départ de Rouen. Vous pourrez partir visiter un des plus beaux monuments français : le Mont-Saint-Michel à 2 h 30 de route de Rouen. N’hésitez pas à quitter la Grande-Rue pour une ascension en dehors de la foule, plus proche de la spiritualité des lieux. La découverte de la baie du Mont-Saint-Michel vaut le détour, qu’elle soit à pieds à vélo ou plus original, en calèche. Vous pouvez également profiter du département voisin qu’est la Somme. À 1 h 20 de route de Rouen, la baie de Somme s’offre à vous. Ses lumières envoûtantes et sa faune riche en oiseaux migrateurs sauront vous séduire.

Pratique. Plus de renseignements pour le Mont-Saint-Michel sur www.ot-montsaintmichel.com. Pour la baie de Somme, visitez www.somme-tourisme.com.



Sur la Seine

De nombreuses croisières d’une journée vous emmèneront sur la Seine au départ de Rouen. Que ce soit pour un dîner ou une après-midi, vous trouverez de quoi satisfaire vos envies.

Pratique. Renseigments sur www.rouentourisme.com