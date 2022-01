Gap (AFP). Tour de France: départ donné en direction de Pra-Loup

168 coureurs ont pris le départ de la 17e étape du Tour de France, sous le soleil de Digne-les-Bains, mercredi à 12h54 (10h54 GMT), en direction de Pra-Loup pour une arrivée en côte. L'arrivée est prévue à 17h04 (prévision à 39 km/h de moyenne). Chris Froome y défendra son maillot jaune qu'il détient avec un avantage de 3 minutes et 10 secondes sur la Colombien Nairo Quintana. Trois ascensions, dont la Colle-Saint-Michel ((Km 96, 2e catégorie), précèdent la longue montée d'Allos, classée en 1ère catégorie (14 km à 5,5 %), jusqu'à l'altitude de 2250 mètres, le point le plus élevé de cette édition de la Grande Boucle. Au sommet, distant de 22 kilomètres de l'arrivée, commence une descente très compliquée, longue, sinueuse, vertigineuse, en direction de la vallée de l'Ubaye. Les 6,2 derniers kilomètres (d'une pente moyenne de 6,5 %), sur une route large et roulante, remontent jusqu'à l'arrivée dans la station de Pra-Loup, qui accueille le Tour pour la troisième fois. Le mois dernier, cette étape s'était conclue par la victoire de Romain Bardet dans le Dauphiné sur un parcours rigoureusement identique (van Garderen 2e à 36 sec, Froome 3e à 40 sec). Cette étape est l'occasion pour les organisateurs du Tour de rendre hommage à Bernard Thévenet en reprenant le final de 1975, quarante ans après l'exploit du Français qui avait dépossédé du maillot jaune le grand Eddy Merckx à Pra-Loup. Le mois dernier, cette étape s'était conclue par la victoire de Romain Bardet dans le Dauphiné sur un parcours rigoureusement identique (van Garderen 2e à 36 sec, Froome 3e à 40 sec).

