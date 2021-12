Rennes (AFP). Eleveurs: Caen toujours bloquée, nombreux barrages dans le grand ouest

Les éleveurs en colère bloquaient toujours la rocade de Caen et les accès au Mont-Saint-Michel pour la troisième journée consécutive, mercredi matin, et maintenaient de nombreux barrages dans le grand Ouest, a-t-on appris auprès du Centre régional d'informations routières. Les ponts de Normandie, enjambant l'estuaire de la Seine, près du Havre, de Tancarville et de Brotonne, entre Le Havre et Rouen, bloqués mardi, étaient fermés à la circulation dans les deux sens, mercredi matin, selon le CRIR. Dans le Finistère, le pont de Morlaix, celui de l'Iroise, à Brest, et la nationale 165 à hauteur de Quimper étaient aussi coupés à la circulation dans les deux sens, a-t-on ajouté au Crir. "La rencontre avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, hier (mardi) à Caen, a bien été mise à profit pour présenter des cas concrets d'éleveurs dans notre département et dans le grand Ouest", a indiqué à l'AFP le président de la FDSEA du Calvados, Jean-Yves Heurtin. "Mais nous attendons (la présentation de) l'ensemble des 18 ou 19 mesures (pour les éleveurs) ce matin et voir si ça répond à nos problèmes", a-t-il ajouté. Le gouvernement doit présenter mercredi un plan d'urgence pour aider les éleveurs français en colère contre la faible rémunération de leurs produits. Un rapport sur les prix et les marges d'un médiateur indépendant, très attendu par les producteurs de viande, a été remis mardi soir au ministre. Il doit être rendu public mercredi.

