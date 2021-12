Paris (AFP). Le chef de la diplomatie Laurent Fabius en Iran la semaine prochaine

Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a annoncé mardi qu'il se rendrait "la semaine prochaine" en Iran, où il rencontrera notamment le président Hassan Rohani après la conclusion de l'accord historique sur le programme nucléaire de Téhéran. "J'y serai la semaine prochaine", a déclaré M. Fabius à la radio France Inter. Selon son entourage, la visite est prévue le 29 juillet. "Mon collègue iranien (Mohammad Javad) Zarif m?a invité. Il m?avait invité auparavant, je n'étais pas venu, mais là, je trouve que tout est réuni pour que je m?y rende", a expliqué le chef de la diplomatie française. "Je trouve tout à fait normal qu'à partir du moment où cet accord historique a eu lieu, la France et l'Iran puissent reprendre des relations plus normales", a-t-il ajouté. "J?aurai des conversations sur tous les sujets", a souligné M. Fabius. Il a toutefois précisé qu'il effectuerait ce déplacement uniquement "en tant que responsable politique", sans être accompagné par une délégation de chefs d'entreprises. Des représentants du Medef, la principale organisation patronale française, doivent pour leur part se rendre en Iran "en septembre", a-t-il indiqué. Le Conseil de sécurité des Nations unies a entériné lundi l'accord nucléaire signé six jours auparavant par l'Iran et les grandes puissances, ouvrant la voie à la levée des sanctions internationales qui pesaient depuis 2006 sur la République islamique. Cette perspective attise les appétits économiques des Occidentaux pour le marché iranien. Dès lundi, le vice-chancelier et ministre allemand de l'Economie, Sigmar Gabriel, a été le premier dirigeant occidental se rendre à Téhéran depuis la conclusion de l'accord nucléaire, avec l'objectif affiché de renforcer les relations économiques entre l'Allemagne et l'Iran.

