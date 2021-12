Bourg-de-Péage (France) (AFP). Tour de France: départ de la 16e étape donné vers le pied des Alpes

170 coureurs ont pris le départ de la 16e étape du Tour de France sous le soleil de Bourg de Péage lundi à 12h43, (10h43 GMT) pour 201 kilomètres de course en direction de Gap, au pied des Alpes. L'arrivée est prévue aux alentour de 17h20 (15h20 GMT, prévision à 43 km/h de moyenne). Le Britannique Chris Froome est toujours leader du classement général devant le Colombien Nairo Quintana. Incertain en raison de nombreuses blessures suite à une chute samedi, le Français Jean-Christophe Péraud a bien pris le départ. Le Belge Greg Van Avermaet, est non partant. Le vainqueur de l'étape de Rodez a rejoint en Belgique sa compagne sur le point de donner naissance à leur premier enfant. A la veille de la deuxième journée de repos, le parcours, qui débute dans la vallée du Rhône, comporte deux ascensions classées en deuxième catégorie, le col de Cabre (Km 130) et surtout le col de Manse (Km 189). Cette montée, souvent empruntée ces dernières années, est suivie par l'acrobatique descente de la Rochette. En 2003, Lance Armstrong avait évité de justesse la chute de l'Espagnol Joseba Beloki puis s'était livré à un numéro de VTT en coupant à travers champs. L'arrivée est jugée au bout d'une ligne droite de 1300 mètres pour rejoindre Gap à la veille de la seconde journée de repos. La préfecture des Hautes-Alpes (42.000 habitants) accueille une arrivée d'étape du Tour pour la 23e fois. Les derniers vainqueurs ont pour noms le Portugais Sergio Paulinho (2010), le Norvégien Thor Hushovd (2011) et le Portugais Rui Costa (2013), lequel s'était dégagé dans la montée de Manse.

